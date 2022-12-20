В 2022 году в Мурманской области капремонт сорвался в 10 домах

От депутатов прозвучал вопрос о расходовании общих котловых взносов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

20 декабря в Мурманской областной Думе рассматривали вопросы, касающиеся Фонда капитального ремонта региона. От депутатов прозвучал вопрос о расходовании общих котловых взносов.

Как отметил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков по итогам за 2022 год, на данный момент работы приняты в 446 многоквартирных домах, что составляет 75% от общего объема средств.

- Мы ожидаем, что в зоне риска в краткосрочном плане будет порядка 10 адресов, по которым есть вероятность не освоения средств с возложением штрафных санкций на подрядные организации. При этом отмечу, что часть контрактов заключалась с частично опережающими темпами, ряд адресов будет перенесен на 2023 год, но фактически это не является не освоением, - сообщил Алексей Грачиков.

На 2022 год было запланировано 304 вида строительно-монтажных работ, по факту было выполнено 446.

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