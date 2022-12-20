Житель Санкт-Петербурга неадекватно вел себя в гостинице Мурманска

На гостя из северной столицы составили протокол за мелкое хулиганство.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманске росгвардейцы задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга, который неадекватно вел себя в гостинице на Лыжном проезде.
Администратор места размещения нажал на тревожную кнопку.
- Постоялец кричал на персонал, матерился, а также провоцировал драку. На замечания не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.
На гостя из северной столицы составили протокол за мелкое хулиганство.
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