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НовостиОбщество20 декабря 2022 7:35

Житель Санкт-Петербурга неадекватно вел себя в гостинице Мурманска

45-летнего дебошира задержали
Ника СВЕТЛОВА
На гостя из северной столицы составили протокол за мелкое хулиганство.

На гостя из северной столицы составили протокол за мелкое хулиганство.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске росгвардейцы задержали 45-летнего жителя Санкт-Петербурга, который неадекватно вел себя в гостинице на Лыжном проезде.

Администратор места размещения нажал на тревожную кнопку.

- Постоялец кричал на персонал, матерился, а также провоцировал драку. На замечания не реагировал и покинуть помещение отказывался, - сообщили в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

На гостя из северной столицы составили протокол за мелкое хулиганство.

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