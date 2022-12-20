В Териберке горит двухэтажное заброшенное здание

Местные жители не исключают версию поджога, считая, что так освобождают место под туристический объект. Фото: vk.com/my_teriberka
Утром 20 декабря в Териберке случился сильный пожар - загорелось двухэтажное нежилое деревянное здание. Находилось оно недалеко от местного ДК рядом с пляжем.
Местные жители не исключают версию поджога, считая, что так освобождают место под туристический объект.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru