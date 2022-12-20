В Териберке горит двухэтажное заброшенное здание

Местные жители не исключают версию поджога, считая, что так освобождают место под туристический объект. Фото: vk.com/my_teriberka

Утром 20 декабря в Териберке случился сильный пожар - загорелось двухэтажное нежилое деревянное здание. Находилось оно недалеко от местного ДК рядом с пляжем.

Местные жители не исключают версию поджога, считая, что так освобождают место под туристический объект.

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