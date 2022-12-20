В новогоднюю ночь в Мурманске будут работать два троллейбусных маршрута и три автобусных

Для удобства мурманчан в новогоднюю ночь будет ходить общественный транспорт. Фото: правительство Мурманской области

«Электротранспорт» рассказал, как будет работать общественный транспорт в Мурманске в новогоднюю ночь. Так, с 31 декабря на 1 января в городе будут курсировать два троллейбусных маршрута и три автобусных.

- Как обычно всю ночь будут работать маршруты троллейбусов №4 и №6, маршрут автобуса №18. Но для жителей микрорайонов Росляково и Роста будут курсировать автобусы №33к «ул. Адмирала флота Лобова – ул. Заводская (жилой район Росляково)» и №10к «ул. Адмирала флота Лобова – завод Севморпуть», - сообщили в компании-перевозчике.

Расписания маршрутов будут синхронизированы. Опубликуют их на сайте «Электротранспорта» в ближайшее время.

Напомним: в Мурманскую область при поддержке федерального правительства поставили 9 новых школьных автобусов. Парк школьных автобусов в Мурманской области обновили на 90%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ruСан