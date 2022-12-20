«Уже полилось к бассейну». Жители Полярного жалуются на текущую канализацию

Канализация разлилась между жилыми домами в Полярном. Фото: Наталья Лучинская

Жители Полярного пожаловались на коммунальную проблему.

- Между домами по адресам Фисановича, 2 (торговый центр) и Гаджиева, 10 уже неделю сильно течет канализация. Соседи жаловались уже в разные конторы, в том числе и в управляющую компанию. Воз и ныне там - как текло, так и течет. К дому невозможно подойти с той стороны. Уже полилось к бассейну, - написала на странице губернатора Мурманской области в «ВКонтакте» Наталья Лучинская.

В администрации ЗАТО Александровск сообщили, что направили письмо специалистам, чтобы они прочистили канализационные коллекторы. Отчитаться о работе они должны до 27 декабря.

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