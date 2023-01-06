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НовостиОбщество6 января 2023 6:10

«Цену художник определил сам». Детский рисунок в Апатитах продают за 50 тысяч рублей

В Апатитах детский рисунок продают за 50 тысяч рублей
Есения ДОБРОНРАВОВА
На сайтах бесплатных объявлений можно найти самые разные предложения. Фото: www.avito.ru

На сайтах бесплатных объявлений можно найти самые разные предложения. Фото: www.avito.ru

На сайтах бесплатных объявлений можно найти самые разные предложения. Некоторые одновременно удивляют, и умиляют.

Так, в Апатитах за 50 тысяч рублей продают детский рисунок.

- Художнику 7 лет, цену определил сам, - говорится в объявлении.

Напомним: камень с Верхнетуломского водохранилища продают за 2 миллиона рублей.

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