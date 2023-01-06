«Цену художник определил сам». Детский рисунок в Апатитах продают за 50 тысяч рублей

На сайтах бесплатных объявлений можно найти самые разные предложения. Фото: www.avito.ru
На сайтах бесплатных объявлений можно найти самые разные предложения. Некоторые одновременно удивляют, и умиляют.
Так, в Апатитах за 50 тысяч рублей продают детский рисунок.
- Художнику 7 лет, цену определил сам, - говорится в объявлении.
Напомним: камень с Верхнетуломского водохранилища продают за 2 миллиона рублей.
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