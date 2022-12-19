В Мурманске камерный оркестр молодых виртуозов исполнит саундтреки к фильмам о Гарри Поттере

Sonorus выступит в ДК им. Кирова 10 февраля в 19.00. Фото: Дмитрий Радченко

2023 год для северян начнется волшебно - в Мурманске выступит камерный оркестр молодых виртуозов Московской консерватории Sonorus. Его участники привезут в Заполярье музыку, которую знают многие, - саундтреки к фильмам о Гарри Поттере.

- Гарри Поттер – величайший образец литературы и кино. Сотни миллионов людей не только видели знаменитый фильм, но и слышали гениальную музыку Джона Уильямса. Оскароносный композитор подарил нам шедевр на века. Его магические мелодии уже более двадцати лет околдовывают и детей и взрослых по всему миру. Полный набор струнных, деревянных и медных духовых максимально близко передадут атмосферу больших симфонических составов, - сообщили представители оркестра.

Sonorus выступит в ДК им. Кирова 10 февраля в 19.00. Билеты можно приобрести здесь (действует «Пушкинская карта»).

Фото: предоставлено Sonorus

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