Три дня погоду в Мурманской области будет определять циклоническая депрессия

В Мурманской области похолодает до -22. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие три дня - с 20 по 22 декабря - погоду в Мурманской области будет определять восточная часть циклонической депрессии, идущей с Норвежского моря.

22 декабря из-за нее будет сильный снег.

- Преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -17-22°, днем -4-9° в отдельных районах до -15°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: на минувших выходных северян предупреждали о сильных морозах.

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