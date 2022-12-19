Три дня погоду в Мурманской области будет определять циклоническая депрессия

В Мурманской области похолодает до -22.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ближайшие три дня - с 20 по 22 декабря - погоду в Мурманской области будет определять восточная часть циклонической депрессии, идущей с Норвежского моря.
22 декабря из-за нее будет сильный снег.
- Преобладающая температура воздуха составит в ночные часы -7-12° при прояснениях -17-22°, днем -4-9° в отдельных районах до -15°, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.
Напомним: на минувших выходных северян предупреждали о сильных морозах.
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