В Мурманске прошел турнир по танцевальному спорту «Кубок Арктики»

Судьями на соревнованиях выступили опытные спортсмены, в том числе из Москвы. Фото: Виктор Шубин, АиФ–Мурманск
На минувших выходных в Мурманске состоялся турнир по танцевальному спорту «Кубок Арктики», участие в котором приняли пары разного возраста.
- У меня в турнире участвовали 11 пар — от детских до взрослых. Со всеми готовились индивидуально, чтобы никто не мешал в процессе. Рада, что нам удалось завоевать семь золотых наград, две серебряные и одну бронзовую, — рассказала «АиФ–Мурманск» тренер ДЮСШ-14 Екатерина Крысанова.
Судьями на соревнованиях выступили опытные спортсмены, в том числе из Москвы.
Напомним: в Санкт-Петербурге состоялось первенство мира по спортивной борьбе и полноконтактным поединкам. В соревнованиях участвовала и команда из Мурманской области. Заполярные борцы завоевали 10 золотых медалей.
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