Очевидцы сняли на видео реанимацию водителя в Коле, которому стало плохо за рулем

Днем 19 декабря у дома №1 на проспекте Миронова в Коле произошло ДТП. Фото: vk.com/murman01

Днем 19 декабря у дома №1 на проспекте Миронова в Коле произошло ДТП. В него попал водитель, которому стало плохо за рулем.

- В 16.08 произошло столкновение автомобиля Lada Granta с припаркованными автомобилями Лада-2109 и Renault Laguna, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Спасатели до приезда скорой помощи проводили сердечно-легочную реанимацию пострадавшего водителя. Как уточнили в УГИБДД по Мурманской области, всего машина врезалась в четыре припаркованные машины.

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