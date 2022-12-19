В Коле водителю стало плохо за рулем и он попал в ДТП с четырьмя машинами

Днем 19 декабря в Мурманске произошла авария с участием пяти машин. Фото: Скриншот видео

Днем 19 декабря в Мурманске произошла авария с участием пяти машин.

- Примерно в 16.20 водитель автомобиля «Лада Гранта» из-за плохого самочувствия допустил столкновение с четырьмя припаркованными автомобилями. Обстоятельства ДТП уточняются, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Очевидцы сняли на видео, как врачи скорой помощи пытались откачать водителя отечественной машины.

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