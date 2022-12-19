На судах в порту Мурманска таможенники обнаружили 24 блока сигарет и 11 блоков курительных стиков

В отношении нарушителей возбуждены административные дела.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В декабре Мурманская таможня возбудила семь административных производств за попытки незаконного вывоза и ввоза товаров.
Так, в порту Мурманск на двух судах нашли незадекларированные 24 блока сигарет и 11 блоков курительных стиков (разрешено ввозить без оформления только один блок).
- В МАПП Борисоглебск жительница областного центра ввозила более 48 килограммов товаров народного потребления, что превышает установленные лимиты ввоза на территорию ЕАЭС товаров для личного пользования, - сообщили в Мурманской таможне.
В отношении нарушителей возбуждены административные дела.
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