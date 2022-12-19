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НовостиОбщество19 декабря 2022 14:48

53-летнего мужчину задержали в Мурманске за желание бесплатно полакомится рыбой

Северянин украл несколько пачек красной рыбы в гипермаркете
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Один из посетителей решил бесплатно полакомиться рыбой и украсть товар.

Один из посетителей решил бесплатно полакомиться рыбой и украсть товар.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В гипермаркете, что находится на проспекте Ленина в Мурманске, задержали любителя даров моря. Один из посетителей решил бесплатно полакомиться рыбой и украсть товар.

Как выяснили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии, мужчина взял с полки несколько упаковок с красной рыбой и, положив их в свой пакет, направился на выход, минуя кассы. Северянина остановили на парковке магазина.

- 53-летнего мурманчанина по заявлению работников гипермаркета доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, - отметили в пресс-службе ведомства.

Напомним: в Мурманске молодой человек украл из магазина роллы.

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