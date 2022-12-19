Совет депутатов Мурманска присоединился к благотворительной акции «Подари детям счастье»

Сбор подарок продолжится до 26 декабря, а 28 числа их передадут в больницу. Фото: Совет депутатов города Мурманска

Накануне Нового года в Мурманске продолжается благотворительная акция «Подари детям счастье», которой присоединились члены Совета депутатов Мурманска. Они собрали подарки юным пациентам, которые перед праздником оказались в детской областной больнице.

– Замечательное мероприятие, которое проходит в Мурманске уже пятый год. Детишкам, которые находятся на лечении в больнице, как никому нужна атмосфера радости и праздника, – сообщил глава муниципального образования город Мурманск Игорь Морарь.

Сбор подарок продолжится до 26 декабря, а 28 числа их передадут в больницу. Вещи в заводской упаковке (игрушки, канцтовары и т.д.) можно принести в подведомственные администрации города учреждения. Полный список с адресами можно найти здесь.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru