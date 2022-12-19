На видеоаналитику и видеонаблюдение в Мурманской области потратят 600 млн рублей

На минувшей неделе депутаты Мурманской областной Думы приняли во втором чтении и окончательной редакции бюджет региона на 2023 год. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На минувшей неделе депутаты Мурманской областной Думы приняли во втором чтении и окончательной редакции бюджет региона на 2023 год.

- В Мурманской области продолжится развитие системы безопасности. В том числе выделены 600 миллионов рублей на видеоаналитику и видеонаблюдение, - сообщила первый вице-губернатор Оксана Демченко.

При этом бюджет региона остается социально ориентированным: на здравоохранение, образование, поддержку северян и т. д. приходится порядка 60% от всей казны.

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