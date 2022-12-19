Автобус №30 в Мурманске с 4 января переходит на специальное расписание

В Мурманске на новогодних каникулах будет действовать праздничное расписание. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на новогодних каникулах будет действовать праздничное расписание. Для некоторых маршрутов оно сохранится и после январских каникул.

Как сообщили в «Электротранспорте», автобус №30 с 4 по 8 января будет ходить по специальному расписанию, а с 14 января он перейдет на расписание выходных дней. Подробный график движения можно найти здесь.

Напомним: в минтрансе Мурманской области сообщили о новогоднем расписании движения автобусов по маршруту №105 из Североморска в Мурманск и обратно.

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