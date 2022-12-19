Памятник «Алеша» в Мурманске планируют отремонтировать в 2023-2024 годах

Памятник обновляли всего один раз за 48 лет. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В этом году северяне обеспокоились состоянием всеми любимого памятника «Алеша». Напомним: по его рукавам пошли трещины. В администрации города обратили внимание на проблему и провели инженерно-техническое обследование конструкций мемориала, которое уже завершилось.

Как сообщили в «Управлении дорожного хозяйства» специалисты сделали вывод о работоспособном состоянии элементов мемориального комплекса «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», с некоторыми ограничениями.

- Рекомендовано проведение в 2023-2024 годах ремонтно-реставрационных работ и работ по благоустройству, с предварительной разработкой научно-проектной документации, - отметили в организации.

К слову, памятник обновляли всего один раз за 48 лет.

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