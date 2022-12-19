В Мурманской области консервы из печени трески подорожали на 25,9%

Неожиданное перераспределение цен на морепродукты произошло в Мурманской области. Фото: Евгения ГУСЕВА

Неожиданное перераспределение цен на морепродукты произошло в Мурманской области.

Как сообщает Мурманскстат, в ноябре 2022 года консервы из печени трески порожали на 25,9%, но при этом на 11,2% подешевел мороженный краб.

Также дороже стали мороженая рыба (на 12,5%), рыбная кормовая мука (на 10,6%), мороженая рыбная печень (на 7,2%).

Напомним: по прогнозам специалистов, в 2023 году в Мурманской области ожидается нашествие горбуши.

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