Снятый в Мурманске сериал «Баренцево море» стал лидером показа на телеканале «Россия»

Сериал стал самым масштабным кинопроектом прошлого года, снятым в Заполярье. Фото: Стар Медиа

Сериал «Баренцево море», который в прошлом году снимали в Мурманской области, выбился в лидеры эфира на телеканале «Россия».

Как сообщили в минкультуры региона, по рейтингам средняя доля аудитории проекта была выше средней доли по каналу. Лента заняла четвертое место по объему аудитории среди всех сериалов прайма будней на канале «Россия» в этом году.

- Также «Баренцево море» стал лидером показа в своем слоте и привлек к экранам больше зрителей, чем конкуренты на других каналах, - отметили в министерстве.

Сериал стал самым масштабным кинопроектом прошлого года, снятым в Заполярье. Съемочная группа работала в регионе 25 смен, из Москвы в Мурманск было привезено несколько машин с техникой и военным обмундированием.

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