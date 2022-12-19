МегаФон ускорил интернет для крупнейшей лососевой и форелевой фермы в Арктике

МегаФон обеспечил территорию садковых комплексов широкополосным доступом в интернет на скорости до 50 Гбит/с. Фото: ПАО МегаФон

МегаФон построил в Баренцевом море объекты связи для одной из ключевых российских компаний в секторе товарного выращивания рыбы. В результате проведенных работ специалисты предприятия получили возможность пользоваться цифровыми сервисами и интернетом 4G со средней скоростью до 50 Мбит/с. Для этого оператор применил технологию WiMAX для плавучих объектов в труднодоступных шхерных районах, заводях и бухтах.

МегаФон обеспечил территорию садковых комплексов широкополосным доступом в интернет на скорости до 50 Гбит/с для решения административных и хозяйственных вопросов предприятия, в том числе организации видеонаблюдения за территорией на защищенных морских участках – глубоких бухтах или фьордах, которые являются труднодоступными для человека. Для этого МегаФон построил радиорелейный канал и также применил технологию WiMax для подвижных объектов. Именно эта технология может обеспечить получение современных услуг широкополосного доступа (VoIP, Internet, TV) в сельских, малонаселенных районах Крайнего Севера.

- С помощью технологии WiMax в условиях полярной зимы МегаФон смог предоставить доступ к скоростному интернету и организовать широкополосный канал связи. WiMAX – это относительно молодая технология. Для ее применения нужно соблюсти ряд условий - чтобы абонентские устройства не перемещались на расстояние далее 50 км от базовой станции и находились в зоне ее прямой видимости. Именно использование этой технологии позволило обеспечить фиксированной связью плавучие садковые комплексы, – говорит Владимир Чуйко, директор МегаФона в Мурманской области.

Годом ранее МегаФон организовал доступ в интернет в труднодоступных местах в губе Титовка и губе Кислуха Печенгского района. Также в рекордные сроки при помощи вертолета на скалистом берегу Баренцева моря возвел 60-метровое антенно-мачтовое сооружение в районе поселка Ура-Губа. Данная базовая станция работает в диапазонах 2G/4G и обеспечивает скоростным интернетом и качественной связью сотрудников, наземные и водные объекты предприятия, также в перспективе позволит применить цифровые способы производства.

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