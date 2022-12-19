Более трех тысяч северян получили Единую карту жителя Мурманской области

В Мурманской области начали выдавать Единую карту жителя региона. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области начали выдавать Единую карту жителя региона. На данный момент ее обладателями стали уже более 3 тысяч северян.

Карта может быть как банковской, так и небанковской, на нее приходят льготы и соцвыплаты. На данный момент с учетом акций от банков партнеров и платежной системы «МИР», держатели ЕКЖ могут получать скидки и бонусы более чем в 230 организациях – от сетевых магазинов до онлайн-платформ.

- Получить банковскую карту с бесплатным обслуживанием сейчас можно в ВТБ и СовКомБанке, в стадии подключения к проекту находятся Альфа-Банк, Промсвязь Банк и Россельхоз Банк, - сообщили в министерстве цифрового развития Мурманской области.

В следующем году при помощи такой карты северяне смогут оплачивать проезд в общественном транспорте по более выгодной цене.

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