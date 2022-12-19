Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество19 декабря 2022 11:42

В Мурманске почти на месяц закрыли кафе с некачественной продукцией и нарушениями СанПиН

Нарушения несли угрозу для жизни и здоровья посетителей
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Заведение нарушало нормы СанПиН, что несет угрозу жизни и здоровья посетителей.

Заведение нарушало нормы СанПиН, что несет угрозу жизни и здоровья посетителей.

Фото: Дарья АСЛАМОВА

После вмешательства судебных приставов в Мурманске временно закрыли кафе с небезопасной и некачественной продукцией. Заведение нарушало нормы СанПиН, что несет угрозу жизни и здоровья посетителей.

- Судебные приставы выехали по адресу кафе и опечатали помещения. Руководителя организации предупредили об ответственности при незаконном возобновлении работы кафе до окончания срока административного приостановления, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Суд решил остановить работу точки общепита на 25 суток. Какое именно заведение закрыли судебные исполнители не уточняют.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru