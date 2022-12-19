В Мурманске почти на месяц закрыли кафе с некачественной продукцией и нарушениями СанПиН

Заведение нарушало нормы СанПиН, что несет угрозу жизни и здоровья посетителей. Фото: Дарья АСЛАМОВА

После вмешательства судебных приставов в Мурманске временно закрыли кафе с небезопасной и некачественной продукцией. Заведение нарушало нормы СанПиН, что несет угрозу жизни и здоровья посетителей.

- Судебные приставы выехали по адресу кафе и опечатали помещения. Руководителя организации предупредили об ответственности при незаконном возобновлении работы кафе до окончания срока административного приостановления, - сообщает пресс-служба УФССП России по Мурманской области.

Суд решил остановить работу точки общепита на 25 суток. Какое именно заведение закрыли судебные исполнители не уточняют.

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