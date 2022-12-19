Жительница Апатитов отстояла в суде перепланировку квартиры

Решение еще не вступило в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жительница Апатитов через суд добилась сохранения перепланировки в своей квартире, которую она провела там самовольно.

Как сообщили в городском суде, мэрия требовала от женщины привести жилье в первоначальный вид, а именно: восстановить дверной проем между кухней и прихожей, восстановить стену с аркой между кухней и комнатой. Женщина подала встречный иск на администрацию города.

- Северянка отметила, что проведенная в квартире перепланировка не нарушает прав третьих лиц, является безопасной, не нарушает других обязательных норм и правил, - рассказали в суде.

В итоге была назначена строительно-техническая экспертиза. Она показала, что перепланировка не нарушает конструктивные и эксплуатационные характеристики дома, не влияет на общедомовое имущество, в том числе инженерные коммуникации, поэтому не создает угрозу жизни и здоровью людей.

Суд в удовлетворении исковых требований администрации Апатитов отказал, а встречные иски северянки удовлетворил.

Решение еще не вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru