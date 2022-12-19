Жительница Ковдора отдала телефонным мошенникам взятые в кредит 2,5 миллиона рублей

Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

46-летняя ковдорчанка стала жертвой телефонных мошенников. Женщине позвонил неизвестный из Москвы, представившись сотрудником безопасности банка. Как это обычно бывает, женщине сообщили, что на ее имя кто-то якобы пытается оформить кредит.

- Северянке предложили самой оформить кредиты в нескольких банках и обналичить их, а затем перевести деньги на «безопасные» счета. Женщина так и поступила, отправив более более 2,5 миллионов рублей мошенникам. После перевода денег связь с абонентом внезапно прервалась, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Аферистам грозит до десяти лет лишения свободы.

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