В Мончегорске горящую автомойку тушили 8 спасателей

Причина случившегося устанавливается. Фото: vk.com/mchs_murmansk
Минувшей ночью в Мончегорске на улице Кондрикова, 9 вспыхнуло одноэтажное здание автомойки. На месте происшествия работали восемь огнеборцев.
- Огонь повредил стену на площади три квадратных метра. Пожар ликвидирован в 03.00, - сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области.
Причина случившегося устанавливается.
Напомним: в Приречном сгорел дотла деревянный дом. Площадь пожара составила 106 квадратных метров.
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