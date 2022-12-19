В Мурманске организацию оштрафовали на полмиллиона рублей за коммерческий подкуп

Постановление суда в законную силу не вступило. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске после вмешательства прокуратуры оштрафовали на 500 тысяч рублей организацию, сотрудник которой занимался коррупцией.

Так, в 2018 году директор компании незаконно передал в качестве коммерческого подкупа 45 тысяч рублей должностному лицу общества.

- Последний следил за капремонтом фасада жилого дома в Кировске, которым занималась организация. Деньги начальник компании собирался передать, чтобы контролирующий орган закрыл глаза на нарушения и подписал акты выполненных работ без замечаний, - сообщает прокуратура Мурманской области.

В отношении организации возбуждено административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), после чего компанию оштрафовали.

Постановление суда в законную силу не вступило.

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