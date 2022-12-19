Подключение теплых остановок в Мурманске отстает от графика

О причинах срыва сроков пока не сообщается. Фото: Александра Михова / АиФ на Мурмане

Во втором полугодии 2022 года в Мурманске стали устанавливать первые в городе теплые остановки. Так, комплексы с инфракрасными обогревателями смонтировали в центре на улице Капитана Егорова и проспекте Ленина.

Однако теплыми пока их не назовешь - остановки еще не подключены «в розетку».

- Работы идут с отставанием от графика, должны завершиться 29 декабря, - сообщила заместитель губернатора - министр цифрового развития Мурманской области Александра Никипелова.

О причинах срыва сроков пока не сообщается.

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