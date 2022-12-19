В Мурманске наркодиллер пытался отмыть 1,6 миллиона рублей с помощью биткоина

Прокуратура направила в суд иск о взыскании в бюджет РФ дохода, полученного преступным путем.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманске признали виновным мужчину, который занимался сбытом наркотиков и пытался отмыть деньги, вырученные с помощью незаконного бизнеса.
- Северянин пытался сохранить в тайне криминальный характер происхождения полученных денег, а именно - 1,6 миллиона рублей. Для этого осужденный совершил финансовые операции с использованием сервиса платежной системы «Биткоин», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.
Прокуратура направила в суд иск о взыскании в бюджет РФ дохода, полученного преступным путем.
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