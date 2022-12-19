Речь идет о девяти машинах, которые были поставлены недавно в регион при поддержке федерального правительства. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк школьных автобусов в Мурманской области обновлен на 90%. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Новые автобусы уже на этой неделе отправятся в Апатиты, Оленегорск, Кандалакшский и Терский районы, Кировск и Центр комплексного обслуживания учреждений образования, - уточнил Андрей Чибис.

Речь идет о девяти машинах, которые были поставлены недавно в регион при поддержке федерального правительства.

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