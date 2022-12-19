В Мурманске пропал 40-летний мужчина в красной шапке

Мужчина ушел из дома 11 декабря около 14.00. Фото: vk.com/murmanspas51

Больше недели в Мурманске ищут 40-летнего местного жителя Александра Сокура. Мужчина ушел из дома 11 декабря около 14.00 (ул. Бредова, 12). С тех пор его местонахождение не известно.

Приметы: рост 170 сантиметров, крепкого телосложения. Был одет в красно-черную куртку, красную шапку, черные болоньевые штаны, красно-черную толстовку.

Мужчина может быть за рулем Nissan Almera темно-синего цвета или LADA 2112 темно-зеленого цвета (гос.номер Р 401 КО 51).

Всех, кто может помочь с поисками северянина, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8911-311-70-20.

Напомним: в Мурманске также ищут 15-летнюю Веронику Зуеву. Подросток ушла из дома на улице Капитана Орликовой, 40 17 декабря около 17.00, с тех пор не известно, где она находится.

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