Умерла почти мгновенно. Житель Ревды с ножом напал на знакомую

Суд приговорил жителя Ревды к 12 годам колонии строгого режима.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
37-летнему жителю Ревды вынесли приговор за убийство 42-летней знакомой. Трагедия произошла 19 августа этого года в одной из квартир на улице Кузина в поселке, когда пара выпивала.
Сначала во время ссоры мужчина стал избивать северянку, удары пришлись по телу, голове, рукам и ногам.
- Посчитав, что этого не достаточно, северянин вооружился кухонным ножом и нанес удары в шею и грудную клетку. От полученных повреждений женщина скончалась в течение нескольких минут, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.
Как пояснили в прокуратуре Мурманской области, мужчина не менее 13 раз ударил свою жертву ножом. Позже свою вину он признал.
Суд приговорил жителя Ревды к 12 годам колонии строгого режима.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru