Умерла почти мгновенно. Житель Ревды с ножом напал на знакомую

Суд приговорил жителя Ревды к 12 годам колонии строгого режима. Фото: Антон ЗАБИРОВ

37-летнему жителю Ревды вынесли приговор за убийство 42-летней знакомой. Трагедия произошла 19 августа этого года в одной из квартир на улице Кузина в поселке, когда пара выпивала.

Сначала во время ссоры мужчина стал избивать северянку, удары пришлись по телу, голове, рукам и ногам.

- Посчитав, что этого не достаточно, северянин вооружился кухонным ножом и нанес удары в шею и грудную клетку. От полученных повреждений женщина скончалась в течение нескольких минут, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Как пояснили в прокуратуре Мурманской области, мужчина не менее 13 раз ударил свою жертву ножом. Позже свою вину он признал.

Суд приговорил жителя Ревды к 12 годам колонии строгого режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru