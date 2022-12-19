В Мурманске пропала 15-летняя девушка с синими глазами

Всех, кто может помочь с поисками Вероники, просят позвонить в полицию. Фото: vk.com/murmanspas51

В Мурманске ищут 15-летнюю Веронику Зуеву. Подросток ушла из дома на улице Капитана Орликовой, 40 17 декабря около 17.00, с тех пор не известно, где она находится.

Приметы: рост 174 сантиметра, худощавого телосложения, глаза синие, волосы русые до плеч. В носу носит пирсинг.

Была одета в светло-серое пальто, брюки в черно-белую клетку, серую толстовку с капюшоном, черные кеды.

Всех, кто может помочь с поисками Вероники, просят позвонить в полицию 02, 102 или в поисковый отряд «МурманСпас» 8911-311-70-20.

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