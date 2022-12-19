21 декабря дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

По данным Мурманскавтодора, проезд будет закрыт 21 декабря: с 12.00 до 13.00 будут проходить сами взрывные работы, до 16.00 продлится уборка фрагментов скалы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Водителей в Мурманской области предупреждают об очередном перекрытии дороги на Териберку из-за взрывов, которые проходят в рамках реконструкции.
По данным Мурманскавтодора, проезд будет закрыт 21 декабря: с 12.00 до 13.00 будут проходить сами взрывные работы, до 16.00 продлится уборка фрагментов скалы.
В последний раз дорогу на Териберку перекрывали в начале декабря.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru