21 декабря дорогу на Териберку перекроют из-за взрывов

По данным Мурманскавтодора, проезд будет закрыт 21 декабря: с 12.00 до 13.00 будут проходить сами взрывные работы, до 16.00 продлится уборка фрагментов скалы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Водителей в Мурманской области предупреждают об очередном перекрытии дороги на Териберку из-за взрывов, которые проходят в рамках реконструкции.

По данным Мурманскавтодора, проезд будет закрыт 21 декабря: с 12.00 до 13.00 будут проходить сами взрывные работы, до 16.00 продлится уборка фрагментов скалы.

В последний раз дорогу на Териберку перекрывали в начале декабря.

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