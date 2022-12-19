На проспекте в Мурманске автобус врезался в дорожное ограждение

Причины аварии устанавливаются. Фото: vk.com/mchs_murmansk

В ночь с 18 на 19 декабря на проспекте Героев-североморцев в Мурманске произошло ДТП. У дома №9 в районе 2.33 водитель автобуса не справился с управлением.

- Автобус въехал в дорожное ограждение. Пострадавших нет, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Причины аварии устанавливаются.

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