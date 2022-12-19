В Мурманскую область при поддержке федерального правительства поставили 9 новых школьных автобусов

В Заполярье стало на 9 новых школьных автобусов больше. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область при поддержке федерального правительства поставили 9 школьных автобусов вместимостью от 15 до 24 человек. Об этом на оперативном совещании в региональном правительстве 19 декабря сообщил губернатор Андрей Чибис.

- По одному автобусу поставим в Апатиты, Кандалакшский и Терский районы, Оленегорск; два - в Кировск, три направим в центры комплексного обслуживания, - пояснил Андрей Чибис.

На данный момент парк школьных автобусов в регионе обновлен на 90%.

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