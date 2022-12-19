Команды из Мурманской области взяли «серебро» и «бронзу» Международной лиги КВН

Мурманскую область в Минске представляли две команды. Фото: vk.com/dom_molodeji51
18 декабря в Минске прошел финал Международной лиги КВН, на котором Мурманскую область представляли сразу две команды.
- По итогам игры команда КВН «Для Вас» заняла второе место, а Сборная Заозерска - третье, - рассказали в Доме молодежи Мурманска.
Напомним: 17 декабря состоялся финал Мурманской лиги КВН, участие в котором приняли шесть команд. Чемпионом стала команда от УФСИН по Мурманской области «Шпроты».
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