Дети из многодетных семей будут за счет государства учиться в колледжах Мурманской области

В колледжах появится бесплатное обучение для детей из многодетных семей.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Мурманской области расширили поддержку многодетных семей. Так, дети из таких семей смогу бесплатно учиться по программам среднего профессионального образования.
- В том числе практику расширим на текущий год - с сентября 2022 года. Затраты, которые уже понесли обучающиеся, будут компенсировать, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
По предварительным подсчетам, из бюджета региона на эти цели будет выделено 4,5 миллиона рублей.
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