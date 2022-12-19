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НовостиОбщество19 декабря 2022 6:22

Дети из многодетных семей будут за счет государства учиться в колледжах Мурманской области

Бесплатное обучение распространится на период с 1 сентября 2022 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
В колледжах появится бесплатное обучение для детей из многодетных семей.

В колледжах появится бесплатное обучение для детей из многодетных семей.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области расширили поддержку многодетных семей. Так, дети из таких семей смогу бесплатно учиться по программам среднего профессионального образования.

- В том числе практику расширим на текущий год - с сентября 2022 года. Затраты, которые уже понесли обучающиеся, будут компенсировать, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

По предварительным подсчетам, из бюджета региона на эти цели будет выделено 4,5 миллиона рублей.

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