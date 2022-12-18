В Приречном сгорел дотла деревянный дом

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 18 декабря в поселке Приречный вспыхнул одноэтажный деревянный дом. Пожар случился на улице Геологов, 24.

Как сообщили в МЧС региона, дом сгорел полностью на площади 106 квадратных метров.

- Пожар ликвидирован в 12.15. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 9 человек личного состава, 3 единицы техники, - уточнили в ведомстве.

Причина пожара выясняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru