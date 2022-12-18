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НовостиПроисшествия18 декабря 2022 13:48

В Приречном сгорел дотла деревянный дом

Площадь пожара составила 106 квадратных метров
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Причина пожара выясняется. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 18 декабря в поселке Приречный вспыхнул одноэтажный деревянный дом. Пожар случился на улице Геологов, 24.

Как сообщили в МЧС региона, дом сгорел полностью на площади 106 квадратных метров.

- Пожар ликвидирован в 12.15. На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 9 человек личного состава, 3 единицы техники, - уточнили в ведомстве.

Причина пожара выясняется.

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