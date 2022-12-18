В Мурманской области похолодает до -24 градусов

Местами ожидается снег, ночью туман, изморозь.
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Начало недели принесет жителям Мурманской области морозную погоду со снегом. 19 декабря Кольский полуостров будет находится под восточной периферией обширной циклонической депрессии, расположенной над Баренцевым и Норвежским морями.
- Местами ожидается снег, ночью туман, изморозь. Ветер южный умеренный. Температура воздуха ночью -9-14, при прояснениях -19-24, днем -4-9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
На дорогах гололедица.
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