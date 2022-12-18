В Мурманске водитель авто врезался в забор, пострадал человек

Спасатели занимались обеспечением безопасности на месте ДТП, отключением АКБ, сбором информации. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Вечером 17 декабря в Мурманске произошло ДТП с участием одной машины. Водитель отечественного авто врезался в дорожное ограждение.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, авария случилась на проспекте Кольском, возле остановки «Автопарк». Пострадал один человек.

Спасатели занимались обеспечением безопасности на месте ДТП, отключением АКБ, сбором информации.

Напомним: в ДТП под Полярными Зорями погибла краевед и заслуженный работник культуры Евгения Пация.

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