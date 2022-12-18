Мурманскую областную детско-юношескую библиотеку обновили за 70 миллионов рублей

Обновили как внешний облик здания, так и внутренние помещения. Фото: gov-murman.ru
В Мурманске завершили ремонт областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой. Обновили как внешний облик здания, так и внутренние помещения.
- Теперь главную детскую библиотеку региона украшает декоративная подсветка и оригинальные светящиеся композиции, а деревья на Аллее писателей – яркие гирлянды. Также благодаря модернизации преобразились отдел детского чтения, зал психологической поддержки читателей, а также зал необыкновенных книг и творчества, - сообщили в минкультуры Мурманской области.
На обновление учреждения потратили более 70 миллионов рублей в рамках госпрограммы «Культура».
Напомним: контракт на обновление кинотеатра «Родина» в Мурманске заключат до конца года.
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