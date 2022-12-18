В Мурманской области опрокинулся легковой автомобиль, пострадал человек

ДТП произошло на 1235 километре трассы Р-21 «Кола».
Вечером 17 декабря в Мурманской области съехал в кювет и опрокинулся легковой автомобиль. ДТП произошло на 1235 километре трассы Р-21 «Кола».
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, в аварии пострадал один человек.
Спасатели проводили работу по отключению АКБ, обеспечению безопасности, сбору данных.
Напомним: в ДТП в Мончегорске пострадали два ребенка. Столкнулись Mitsubishi и BMW.
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