В Мурманской области опрокинулся легковой автомобиль, пострадал человек

ДТП произошло на 1235 километре трассы Р-21 «Кола».

Вечером 17 декабря в Мурманской области съехал в кювет и опрокинулся легковой автомобиль. ДТП произошло на 1235 километре трассы Р-21 «Кола».

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Мурманской области, в аварии пострадал один человек.

Спасатели проводили работу по отключению АКБ, обеспечению безопасности, сбору данных.

Напомним: в ДТП в Мончегорске пострадали два ребенка. Столкнулись Mitsubishi и BMW.

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