Стало известно новогоднее расписание движения автобуса «Североморск-Мурманск»

Транспорт будет ходить по другому графику 31 декабря и 1 января.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В минтрансе Мурманской области сообщили о новогоднем расписании движения автобусов по маршруту №105 из Североморска в Мурманск и обратно.
Так, транспорт будет ходить по другому графику 31 декабря и 1 января.
1 января 2023 года запустят дополнительные ночные рейсы из Североморска в Мурманск в 01.30 и 03.45. Во флотскую столицу автобусы будут курсировать в 02.35 и 04.50.
Полное расписание можно узнать в группе министерства в соцсетях.
Напомним: с 1 февраля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска подорожает на 5 рублей.
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