Стало известно новогоднее расписание движения автобуса «Североморск-Мурманск»

Транспорт будет ходить по другому графику 31 декабря и 1 января. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В минтрансе Мурманской области сообщили о новогоднем расписании движения автобусов по маршруту №105 из Североморска в Мурманск и обратно.

Так, транспорт будет ходить по другому графику 31 декабря и 1 января.

1 января 2023 года запустят дополнительные ночные рейсы из Североморска в Мурманск в 01.30 и 03.45. Во флотскую столицу автобусы будут курсировать в 02.35 и 04.50.

Полное расписание можно узнать в группе министерства в соцсетях.

Напомним: с 1 февраля 2023 года стоимость проезда в общественном транспорте Мурманска подорожает на 5 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru