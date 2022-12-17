«Витя, мы тебя помним!». В финале Мурманской области аплодисментами почтили память погибшего капитана команды из Спутника

Команда из Спутника «Суровые парни» стала победителем Мурманской лиги в 2016 году.

17 декабря на сцене ДК им. Кирова прошел финал Мурманской Лиги КВН, который выиграла команда УФСИН по Мурманской области «Шпроты».

Однако на веселом празднике была и грустная нота.

- В связи с последними событиями погиб капитан команды «Суровые парни» Виктор Филатов. Витя много радовал этот зал, любил, когда ему аплодировали, давайте все вместе поаплодируем ему, чтобы он нас услышал. Витя, мы помним тебя! Спасибо тебе за все, - обратился к северянам главный редактор Мурманской официальной лиги КВН Станислав Агафонов.

Зал встал, чтобы почтить память кавээнщика. Команда из Спутника «Суровые парни» стала победителем Мурманской лиги в 2016 году.

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