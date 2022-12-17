Чемпионом Мурманской лиги КВН стала команда УФСИН «Шпроты»

Победителем мурманского сезона стала команда УФСИН по Мурманской области «Шпроты». Фото: администрация Мурманска

17 декабря состоялся финал Мурманской лиги КВН, участие в котором приняли шесть команд. Еще один коллектив - Сборная Заозерска - не смогла выйти на сцену, так как 18 числа будет представлять наш регион в финале Международной лиги КВН в Минске.

Победителем мурманского сезона стала команда УФСИН по Мурманской области «Шпроты». Именно они поедут на фестиваль «КиВин» в Сочи вместе с обладателем кубка губернатора - «Заполярье». По итогам этой поездки северяне могут попасть в другие лиги, в том числе Высшую.

«Серебро» взяли сотрудники МЧС «Спасатели бывают разные», третье место заняли сразу две команды - «Великим быть» из Санкт-Петербурга и «Эффект Доплера».

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