В Баренцевом море пограничникам пришлось спасать рыбаков-нарушителей

Рыбаки вышли в море, несмотря на ограничения. Фото: Пограничное управление ФСБ России по западному арктическому району

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району пришли на помощь двум рыбакам, чье маломерное судно потеряло ход.

- Мужчины вышли в Баренцево море ради любительского рыболовства, несмотря на действующие ограничения, - сообщили в Управлении. - Своими действиями пострадавшие поставили под угрозу свою жизнь и здоровье, а также совершили административные правонарушения.

Ранее ограничения на выход в море из-за непогоды вводились в Печенгском округе и Кольском районе.

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