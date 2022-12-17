Студенческие бригады в Мурманске изготавливают походные печи для участников СВО

Первые печи-буржуйки уже отправились к военнослужащим.
Фото: Олег УКЛАДОВ
На базе Мурманского индустриального колледжа наладили производство походных печей для участников СВО. Две первые печи-буржуйки, изготовленных студентами, уже отправлена на фронт.
Колледж давно сотрудничает с оборонно-промышленными предприятиями.
- В связи со сложной ситуацией мы не остались в стороне, создали студенческие бригады, которые занимаются изготовлением печей, помогающих участникам СВО согреться, приготовить пищу, просушит одежду. В ближайшее время мы ждем поставку материала для более крупной партии, - рассказали в Мурманском индустриальном колледже.
Напомним: ранее в зону СВО направили мобильные прачечные.
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