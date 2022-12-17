Студенческие бригады в Мурманске изготавливают походные печи для участников СВО

Первые печи-буржуйки уже отправились к военнослужащим. Фото: Олег УКЛАДОВ

На базе Мурманского индустриального колледжа наладили производство походных печей для участников СВО. Две первые печи-буржуйки, изготовленных студентами, уже отправлена на фронт.

Колледж давно сотрудничает с оборонно-промышленными предприятиями.

- В связи со сложной ситуацией мы не остались в стороне, создали студенческие бригады, которые занимаются изготовлением печей, помогающих участникам СВО согреться, приготовить пищу, просушит одежду. В ближайшее время мы ждем поставку материала для более крупной партии, - рассказали в Мурманском индустриальном колледже.

Напомним: ранее в зону СВО направили мобильные прачечные.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru