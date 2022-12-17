Зарина Догузова: «Север люблю не меньше южных пейзажей»

Зарина Догузова рассказала, что любит отдыхать в Мурманской области. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как отдохнула в Заполярье.

- Северное сияние, арктическая кухня и суровая красота севера! Поэтому на ноябрьские длинные выходные съездила в Мурманскую область, - написала Догузова в своем Telegram-канале.

За мини-отпуск она успела нырнуть в Баренцево море, совершить морскую прогулку, попасть в багги-тур, попробовать трекинг и побывать в Териберке.

- Северное сияние в этот раз не поймала, но это повод вернуться снова, - отметила Зарина Догузова.

Напомним: певица Виктория Дайнеко призналась, что мечтает побывать в Териберке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спасатели очистили дно Баренцева моря у Дальних Зеленцов от пластика. Волонтеры собирали мусор на берегу (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru