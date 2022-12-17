Зарина Догузова: «Север люблю не меньше южных пейзажей»

Зарина Догузова рассказала, что любит отдыхать в Мурманской области.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, как отдохнула в Заполярье.
- Северное сияние, арктическая кухня и суровая красота севера! Поэтому на ноябрьские длинные выходные съездила в Мурманскую область, - написала Догузова в своем Telegram-канале.
За мини-отпуск она успела нырнуть в Баренцево море, совершить морскую прогулку, попасть в багги-тур, попробовать трекинг и побывать в Териберке.
- Северное сияние в этот раз не поймала, но это повод вернуться снова, - отметила Зарина Догузова.
Напомним: певица Виктория Дайнеко призналась, что мечтает побывать в Териберке.
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