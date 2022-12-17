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НовостиОбщество17 декабря 2022 11:56

В Мурманске проходит конкурс проектов памятного знака погибшим в мирное время морякам

Его установят у маяка
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Памятный знак погибшим в мирное время рыбакам появится у маяка.

Памятный знак погибшим в мирное время рыбакам появится у маяка.

Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске на территории маяка – мемориального комплекса погибшим в мирное время морякам – планируют установить памятный знак тем, кто не вернулся из моря. Сейчас проходит конкурс архитектурных проектов.

Памятный знак должен органично дополнить мемориальный комплекс, также должна быть благоустроена территория рядом с ним.

Проекты участников принимаются на электронную почту murmangrad@citymurmansk.ru в срок до 20 января 2023 года. 27 января будет выбран победитель, который получит в качестве поощрения 80 тысяч рублей.

Напомним: установить у маяка памятный знак просили родные моряков с ярусолова «Онега», затонувшего 27 декабря 2020 года. Табличку с именами всех погибших рыбаков установили в Спасе на Водах.

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