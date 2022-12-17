Над Баренцевым морем заметили норвежский самолет-разведчик

Истребитель-перехватчик сопровождал норвежский самолет.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Над Баренцевым морем рядом с Мурманской область был замечен норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион». Ему на перехват поднялся истребитель МиГ-31 Северного флота.
- В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна, - сообщили в Минобороны.
Напомним: ранее норвежский самолет-разведчик Lockheed P-3 Orion сбросил шпионский буй перед атомной подводной лодкой «Князь Владимир» в Баренцевом море. Подлодка является носителем баллистической ракеты «Булава». Об инциденте сообщил телеканал «Звезда».
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